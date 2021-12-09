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December 9 2021 - 22:34

لا تعديل في سعر بطاقات التشريج ، ولكن..

منذ 2 ساعة 9 December، 2021
تقارير مصورة - لبنان

وزير الاتصالات جوني قرم يؤكد للمنار ان اسعار بطاقات التشريج مسبقة الدفع، ثابتة حتى آشعار آخر.

المصدر: قناة المنار

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