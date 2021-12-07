استقالات في صفوف شرطة الاحتلال الصهيوني بسبب فقدان الثقة بقيادتها

كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، عن استقالة عدد من رجال شرطة الاحتلال العاملين في مراكزها المنتشرة في منطقة النقب وكان من أبرزها مدير مركز البلدات في بئر السبع إليئور زوهر وذلك بعد عام فقط من توليه المنصب.

وبرر ليئور استقالته بعدم قدرته على تنفيذ المهام المنوطة به في ظل تراكم الأعباء ونقص الكادر البشري وانعدام الثقة بالقيادة.

وقالت القناة إن الاستقالة تأتي في ظل انتشار حالة الفلتان الأمني خصوصًا في منطقة النقب وعدم قدرة الشرطة على فرض سيطرتها.

يشار إلى أن مصادر مطلعة كشفت أن قيادة الشرطة كانت على وشك تسليم المسئولية عن المدن المختلطة خلال عملية الحرب الأخيرة على غزة للجيش بعد عجزها عن معالجة الأحداث رغم امدادها ب 16 سرية من حرس الحدود.

المصدر: وكالة شهاب