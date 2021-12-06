قوى الأمن: توقيف 15 مطلوبا في حملة أمنية في طرابلس

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة الجرائم في جميع المناطق اللبنانية، وبعد أن حصلت في الآونة الاخيرة عدة عمليات سلب وسرقة وترويج وتعاطي المخدرات في مناطق عدة من مدينة طرابلس وضواحيها، كلفت شعبة المعلومات قطعاتها المختصة للعمل على تحديد أماكن تواجد المشتبه بهم والمتورطين بهذه القضايا تمهيدا لتوقيفهم.

بنتيجة المتابعة، توصلت الى تحديد أماكن تواجد عدد من المطلوبين والمشتبه بهم بتلك القضايا ضمن مناطق الميناء، ودوار أبو علي، والمعرض، والملولة، بناء عليه، أعطيت الأوامر المشددة لتنفيذ يوم أمني مفاجئ وتوقيف جميع المطلوبين والمشتبه بهم ضمن هذه المناطق.

بتاريخ 3-12-2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت دوريات الشعبة كمائن ومداهمات في مدينة طرابلس، نتج عنها توقيف كل من:

– ع. ف. (مواليد عام 1992، مكتوم القيد)

– م. ع. (مواليد عام 1998، سوري الجنسية)

– ع. ق. مواليد عام 1983، سوري الجنسية)

– أ. ح. (مواليد عام 1985، لبناني الجنسية)

– أ. م. (مواليد عام 2004، لبناني الجنسية)

– أ. ط. (مواليد عام 2005، لبناني الجنسية)

– ع. ج. (مواليد عام 2000، لبناني الجنسية)

– ج. ح. (مواليد عام 1986، لبناني الجنسية)

– م. خ. (مواليد عام 2000، لبناني الجنسية)

– م. ط. (مواليد عام 2003، لبناني الجنسية)

– م. ح. (مواليد عام 1995، لبناني الجنسية)

– ع. م. (مواليد عام 1999، لبناني الجنسية)

– ع. م. (مواليد عام 1985، لبناني الجنسية)

– خ. س. (مواليد عام 1998، لبناني الجنسية)

– أ. س. مواليد عام 1995، لبناني الجنسية)

كما تم ضبط سيارة مرسيدس مسروقة، وخمس دراجات آلية من دون مستندات، ومسدس حربي مع ممشط بداخله 4 طلقات صالحة للاستعمال، وسكاكين، وكميات من المخدرات من انواع مختلفة كوكايين، حبوب المخدرة وحشيشة الكيف، ومبالغ مالية.

أجري المقتضى القانوني في حقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام