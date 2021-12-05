طقس لبنان.. انحسار المنخفض الجوي صباح الاثنين بانتظار منخفض جوي آخر منتصف الأسبوع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة بخاصة في المناطف الداخلية واحتمال تساقط أمطار خفيفة محلية خلال الفترة الصباحية في المناطق الجنوبية كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق اليونان سيؤثر تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط بدءا من بعد الظهر حيث يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى صباح يوم الاثنين، ويستقر حتى يوم الأربعاء حيث نتأثر بمنخفض جوي آخر مصحوب بكتل هوائية باردة ورياح ناشطة. معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية).

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا مع رياح ناشطة يتحول اعتبارا من الظهر الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال تتساقط امطار متفرقة تشتد فترة بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مترافقة ببرق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر. الإثنين:غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطف الداخلية واحتمال تساقط أمطار خفيفة محلية خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الجنوبية كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات. الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات ليلا، كما تنشط الرياح ليل الثلاثاء/ الاربعاء فتقارب ال 60 كم/س. الأربعاء:غائم مع رياح ناشطة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة تتساقط امطار متفرقة تشتد اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح تقارب ال 80 كم/س كما يرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وتلامس ليل الاربعاء/الخميس ال 1700 متر. نحذر من تطاير لوحات الاعلانات ومن تشكل السيول على الطرق ليلا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 22 درجة، فوق الجبال من 8 الى 15 درجة، في الداخل من 7 الى 16 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة احيانا، سرعتها بين 15و 45 كلم/س .

– الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل:ين 50و 80% .

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق .

المصدر: الوكالة الوطنية