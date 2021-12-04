أردوغان: سنجلب الاستقرار للأسعار في أمد ليس بعيدا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 4 2021 - 21:12

أردوغان: سنجلب الاستقرار للأسعار في أمد ليس بعيدا

منذ 9 mins 4 December، 2021
اردوغان
تركيا - عربي وإقليمي

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بجلب الاستقرار لأسعار السلع وكبح التقلبات في سعر صرف العملة الوطنية في أمد ليس ببعيد.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح عدد من المشاريع الخدمية والتنموية بولاية سيرت جنوب شرقي البلاد. وقال الرئيس أردوغان: “سنجعل تحركات الأسعار وتقلبات سعر الصرف في مستوى معقول ومستقر خلال فترة ليست بطويلة إن شاء الله”.

وأردف: “سنواصل الوقوف دائما إلى جانب المنتجين والذين يخلقون فرص عمل عبر أسعار فائدة منخفضة”. كما تعهد الرئيس أردوغان برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يعوض أصحاب الدخل المحدود.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة