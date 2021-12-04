ماكرون: أجرينا اتصالا مع ولي العهد السعودي برئيس وزراء لبنان وأكدنا له التزام بلدينا بدعم اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2021 - 19:30

ماكرون: أجرينا اتصالا مع ولي العهد السعودي برئيس وزراء لبنان وأكدنا له التزام بلدينا بدعم اللبنانيين

منذ 1 ساعة 4 December، 2021
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أخبار دولية - فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وأكد الجانبان التزامهما بدعم اللبنانيين.

وصرح ماكرون بأنه قطع مع السعودية التزامات لدعم الإصلاحات في لبنان وإخراجه من الأزمة والحفاظ على سيادته.

وأعلن الرئيس الفرنسي في وقت سابق من مدينة جدة عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت.

وقال ماكرون إنه أجرى مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في إطار مبادرة لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت.

وصرح ماكرون قبيل مغادرته السعودية في ختام جولة خليجية قصيرة، بأن السعودية ولبنان يريدان الانخراط بشكل كامل من أجل “إعادة تواصل العلاقة” بين البلدين في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير.

ووصل الرئيس الفرنسي صباح السبت إلى السعودية لإجراء محادثات مباشرة مع ولي العهد محمد بن سلمان.

المصدر: وكالات

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