ماراتون لقاح “فايزر” ضد كورونا في طرابلس الضنية والمنية شمال لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2021 - 14:18

ماراتون لقاح “فايزر” ضد كورونا في طرابلس الضنية والمنية شمال لبنان

منذ 1 ساعة 4 December، 2021
لقاح
لبنان

شهدت مراكز المستشفيات  الحكومية في طرابلس الضنية والمنية اقبالا لافتا من قبل المواطنين الذين تهافتوا لتلقي اللقاح ضمن ماراتون فايزر للجرعه الثالثة للذين اتمو الخمسين من عمرهم واحتشد المستفيدون من قرار ما فوق  الخمسين بشكل ملحوظ عند مداخل المستشفيات وفي الأروقة المخصصة للانتظار حيث يتم تسجيل اسمائهم على المنصة التابعة لوزارة الصحة ثم ينتقلون لأخذ اللقاح

ووصف مدير المستشفى الحكومي طرابلس ناصر عدرة الأجواء بالممتازة، متوقعا ارتفاع أعداد الملقحين والراغبين بتسجيل أسمائهم مع مرور اليومين المقبلين بسبب كثافة الاتصالات.

ودعا عدرة “جميع المواطنين الالتزام بالاجراءات الصحية نظرا للواقع المؤلم الذي يعيشه الشمال حيث امتلأت أسرة الانعاش داخل المستشفى في طرابلس ويتم حاليا افتتاح المزيد من الاقسام لرفع عدد الاسرة الى ما يقارب الخمسين بسبب تزايد حالات الاصابات والتي تحتاج الى العناية المركزة”، وحث “الذين تقدموا لأخذ اللقاح ضرورة التزام الكمامة وعدم الاختلاط واعتماد التباعد لأن السلالة الجديدة تصيب الجميع دون استثناء”.

المصدر: مراسل الموقع

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