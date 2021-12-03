شهيد برصاص الاحتلال وإصابة جنديين في عملية دهس بأم الفحم

استشهد شابٌ فلسطيني صباح الجمعة في مدينة أم الفحم برصاص جنود الاحتلال الإسرائيليين بعدما تمكن من دهش عدد من الجنود وإصابهم بجراح مختلفة. وذكرت وسائل اعلام الاحتلال أن شابٌ فلسطيني قام بدهس مجموعة من جنود الاحتلال في مدينة أم الفحم في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ما أدى لإصابة جنديين بجراح متوسطة. وأوضحت أن جنود الاحتلال المتمركزين قرب الحدث أطلقوا النار تجاه السيارة فتبين وجود شابين داخل السيارة التي نفذت عملية الدهس ما أدى لإصابة أحدهم بالرصاص حيث أعلن عن استشهاده بعد فترة من الوقت.

المصدر: فلسطين اليوم