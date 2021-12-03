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December 3 2021 - 03:40

الصين: طائرات استطلاع أمريكية حلقت لأكثر من 90 رحلة قرب أجوائنا خلال الشهر الماضي

منذ 54 mins 3 December، 2021
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أخبار دولية - الصين

أكدت وسائل إعلام صينية أن طائرات الاستطلاع الأمريكية نفذت عددا قياسيا من الرحلات فوق بحر الصين الجنوبي قبالة سواحل الصين خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، نقلا عن بيانات من المركز التحليلي الصيني، أنه “تم تسجيل 94 رحلة من هذا النوع في نوفمبر”.

وأضافت: “هذا أعلى بحوالي 30% من الرقم السابق المسجل في فبراير، حيث سجلت 75 طلعة”.

وتابعت: “وسعت طائرات التجسس الأمريكية نطاق استطلاعها الشهر الماضي، حيث نفذت طائرة دورية مضادة للغواصات تابعة للبحرية الأمريكية في 29 نوفمبر الماضي رحلة فوق مضيق تايوان”.

ولفتت إلى أنه “في 4 نوفمبر تم إشراك أكبر عدد من طائرات الاستطلاع، حيث شاركت 10 طائرات خلال اليوم”.

المصدر: وكالات

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