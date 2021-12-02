ريابكوف: موسكو تأمل إجراء الاتصال بين بوتين وبايدن في الأيام المقبلة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الخميس، أن موسكو تأمل إجراء الاتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن، في الأيام المقبلة. وقال ريابكوف، خلال برنامج على القناة الأولى الروسية “نأمل أن يتم الاتصال بين الرئيسين في الأيام المقبلة. الموعد لم يتم الاتفاق عليه بعد. توجد صعوبات في مواءمة المواعيد لدى الزعيمين، لكن الاتصال ضروري للغاية، فالمشاكل لدينا تتضاعف”.

وأضاف ريابكوف “الاتصال ضروري للغاية، مشاكلنا تتضاعف. لا يوجد تحرك في العلاقات الثنائية، والتي تسير أكثر فأكثر إلى مرحلة الأزمة الحادة. لا يوجد تفاهم متبادل حول كيفية خفض تصعيد الموقف في أوروبا وما هو أبعد من ذلك في القائمة”.

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي “يحتاج الرئيسان إلى إعطاء فريقيهما الزخم لدفع الأمور إلى أبعد من ذلك وفي اتجاهات أخرى، لكن الوضع في أوروبا مقلق للغاية. من الواضح أن هذا سيكون أحد الموضوعات الرئيسية للنقاش على المستوى الرئاسي”.

وأشار ريابكوف، إلى أنه لا توجد سوى اتجاهات فردية تقوم بها روسيا والولايات المتحدة بعمل طبيعي، ولا سيما فيما يتعلق بعمل معاهدة “ستارت” الممددة، والحوار حول الأمن السيبراني، وكذلك المفاوضات حول الاستقرار الاستراتيجي. وأعرب نائب الوزير عن أمله باستئناف أنشطة التفتيش بموجب معاهدة “ستارت” مع تخفيف القيود المرتبطة بالوباء.

المصدر: سبوتنيك