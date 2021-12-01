اللجنة الوزارية لمتابعة إجراءات الكورونا اجتمعت برئاسة ميقاتي: تمديد العطلة المدرسية بناء على طلب وزير الصحة

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إجراءات الكورونا في السرايا الحكومية.

حضر الإجتماع وزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العدل القاضي هنري الخوري، المالية الدكتور يوسف خليل، الإتصالات الدكتور جوني القرم، السياحة الدكتور وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، العمل مصطفى بيرم والأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لأوجيرو عماد كريدية، رئيس مجلس إدارة “طيران الشرق الأوسط” محمد الحوت والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي.

بعد الإجتماع، صرح الحلبي: “بالنسبة لمقررات اللجنة الوزارية التي انعقدت عصر اليوم، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور الوزراء المعنيين، سيتلو معالي وزير الصحة مقررات هذه اللجنة الوزارية. أما في ما خصنا على صعيد التربية وبعد التشاور مع معالي وزير الصحة، تقرر أن تكون عطلة الميلاد ورأس السنة بدءا من مساء يوم الخميس 16 كانون الأول الى صباح يوم الإثنين في 10 كانون الثاني 2022. هذه العطلة، والتي كانت مقررة في المدارس سابقا ابتداء من 22 أو 23 كانون الأول ولغاية 7 كانون الثاني، جرى تمديدها بناء على طلب وزير الصحة من أربعة الى خمسة أيام عمل فقط لأن هذه الفترة يتخللها الكثير من أيام التعطيل سواء أيام السبت والأحد وعيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية ورأس السنة، لهذا السبب اكتفينا بهذه الفترة من السنة للتوقف عن التدريس، وذلك تمكينا ومساهمة ودعوة وإلحاحا وتشجيعا لكل القطاع التعليمي، بمن فيهم التلامذة والأساتذة والموظفون وإدارات المدارس والأهالي الى تلقي اللقاح، لأنه يبدو أن الامور تتجه الى الأسوأ اذا لم نتداركها بموضوع التلقيح، وهو ما سيشرحه وزير الصحة”.

وردا على سؤال حول القدرة الإستيعابية لصفوف المدارس بعد العطلة، قال: “هذه سلسلة من الإجراءات التي سيعلن عنها معالي وزير الصحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام