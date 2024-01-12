الرئيس ميقاتي: أبلغنا الموفدين أن بحث تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي ونطالب بوقف اطلاق النار في غزة تزامناً مع ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 12 2024 - 12:06

الرئيس ميقاتي: أبلغنا الموفدين أن بحث تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي ونطالب بوقف اطلاق النار في غزة تزامناً مع ذلك

منذ 11 mins 12 January، 2024
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