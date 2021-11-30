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November 30 2021 - 19:56

الأسيرة الفلسطينية المحررة أمل طقاطقة تحيي أبطال “نفق الحرية”

منذ 11 mins 30 November، 2021
أمل طقاطقة
عربي وإقليمي - فلسطين

توجهت الأسيرة الفلسطينية المحررة أمل طقاطقة بالتحية لمخيم جنين الصامد ولابطال نفق الحرية ولكل من قدم لهم المساعدة والعون.

وأفرجت قوات العدو الإسرائيلي الثلاثاء عن الأسيرة أمل طقاطقة (26 عاماً) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم المحتلة، بعد 7 سنوات من الاعتقال في سجون الاحتلال بتهمة الانتماء لحركة “الجهاد الإسلامي”.

وأكدت طقاطقة فور الافراج عنها عند حاجز الجلمة في جنين أن “الاسيرات يعشن أوضاعا صعبة ووجهت النحية للأسيرة البطلة لينا الجروبي والاسيرة منى قعدان اللاتي قدمن لها العون والمساعدة”، وحملت رسالة الأسيرات بأن “تحريرهن والوحدة وتحرير فلسطين من بحرها لنهرها واجب وطني”.

واعتقلت قوات العدو أمل طقاطقة في 1 كانون الثاني/ ديسمبر 2014.

المصدر: فلسطين اليوم

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