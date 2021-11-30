ياسين توجه إلى بشامون لمعاينة الحريق ووزارة البيئة تنبه من خطر الحرائق – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2021 - 12:18

ياسين توجه إلى بشامون لمعاينة الحريق ووزارة البيئة تنبه من خطر الحرائق

منذ 42 mins 30 November، 2021
ناصر ياسين
لبنان

توجه وزير البيئة ناصر ياسين قبل ظهر اليوم إلى منطقة بشامون في قضاء عاليه لمعاينة الحريق المندلع في أحراج البلدة، وقد تابع مع الجهات المختصة عمليات الإطفاء والجهود المبذولة للحد من تمدّد النيران.

على صعيد آخر، أوضحت وزارة البيئة اليوم “أن نظام التنبيه من خطر الحرائق في معهد الدراسات البيئية في جامعة البلمند مرتفع ويؤشر إلى خطر اندلاع الحرائق خصوصا في أقضية المتن وبعبدا وعاليه وبنت جبيل”. ودعت الوزارة “البلديات إلى التنبّه والجهوزية لتفادي الحرائق ومنع تمدّدها اذا حصلت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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