الطقس في لبنان غدا الأربعاء ماطر بغزارة مع رياح شديدة وثلوج على 1700 متر شمالا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الأربعاء غائما مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة تكون غزيرة خصوصا فترة بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب 90 كلم/س في شمال البلاد يرتفع معها موج البحر الى ما يقارب الـ 4 امتار. يحذر من تطاير لوحات الاعلانات ومن تشكل السيول في بعض المناطق. يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 2000 ثم يتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة ليلامس ال 1700متر مساء شمال البلاد. ويستمر تكون الضباب على المرتفعات، وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس خريفي دافئ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر اليوم الثلاثاء، حيث يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا ورياح شديدة تتجاوز الـ90 كلم/س تؤدي الى طقس ماطر، على ان يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من ظهر يوم الخميس.

– الطقس المتوقع في لبنان

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة صباحا ثم تعود لتنخفض بشكل ملحوظ و سريع ابتداء من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي، حيث تنشط الرياح و تشتد لتصل الى ما يقارب 70 كلم/س يرتفع معها موج البحر ويحذر من تطاير لوحات الاعلانات على الطرق. تهطل امطار متفرقة خفيفة مساء مع احتمال حدوث عواصف رعدية، ويتكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة تكون غزيرة خصوصا فترة بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب 90 كلم/س في شمال البلاد يرتفع معها موج البحر الى ما يقارب الـ4 امتار. يحذر من تطاير لوحات الاعلانات ومن تشكل السيول في بعض المناطق. يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 2000 ثم يتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة ليلامس الـ 1700 متر مساء شمال البلاد. ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا مع امطار خفيفة في الفترة الصباحية، يتحول بعد الظهر تدريجيا الى قليل الغيوم حيث يستقر الطقس مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر تدريجيا الى غائم بسحب مرتفعة، مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 22 درجة ، فوق الجبال من 7 الى 17 درجة، في الداخل من 8 الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية نهارا ، تتحول تدريجيا بعد الظهر إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 20 و50 كلم/س تشتد احيانا لتصل الى 70 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و80%.

– حال البحر: مائج الى هائج اعتبارا من المساء ويصل ارتفاع الموج الى حدود الـ4 امتار اعتبارا من الغد.

– حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 761ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام