بدء جولة المحادثات في فيينا بين ايران ومجموعة دول(4+1)

بدأت الاثنين جولة المحادثات في فيينا بين ايران واعضاء مجموعة دول(4+1).

وأفادت مصادر ايرانية ان “جولة المحادثات الخاصة لرفع العقوبات عن الجمهورية الاسلامية بدأت قبل دقائق في فيينا بين ايران واعضاء مجموعة 4+1”.

وتابعت المصادر “انطلقت الجلسة الافتتاحية لهذه الجولة من المحادثات برئاسة رئيس لجنة التفاوض بين إيران والاتحاد الأوروبي علي باقري ونائب الأمين العام للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، مع وفود من إيران وروسيا والصين وفرنسا، بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في فندق كوبورغ”.

وكان مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية قد وصل الى فيينا السبت على رأس وفد من الخبراء الايرانيين في مختلف المجالات القانونية والبنكية والطاقوية.

وأجرى باقري الاحد محادثات مع رئيسي الوفدين الروسي والصيني للمفاوضات وكذلك مع مساعد امين عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا الذي يتولى رئاسة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

المصدر: وكالة فارس