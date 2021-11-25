ماكرون يدعو بريطانيا إلى عدم استغلال حادثة غرق قارب المهاجرين في المانش لأغراض سياسية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 25 2021 - 08:24

ماكرون يدعو بريطانيا إلى عدم استغلال حادثة غرق قارب المهاجرين في المانش لأغراض سياسية

منذ 1 ساعة 25 November، 2021
619ef950423604649967f953
أخبار دولية - فرنسا

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بريطانيا إلى عدم استغلال  حادثة غرق قارب المهاجرين في مضيق المانش لأغراض سياسية.

وذكر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي تحدث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الأربعاء، وأبلغه أنه يتوقع تعاون البريطانيين والامتناع عن استغلال غرق المهاجرين لأغراض سياسية.

كما شدد الرئيس الفرنسي على المسؤولية المشتركة لفرنسا وبريطانيا في الحادث.

وأعلنت الشرطة الفرنسية أمس الأربعاء، مصرع 27 مهاجرا قبالة سواحل كاليه شمال فرنسا إثر غرق زورقهم أثناء محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة