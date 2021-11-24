مدير مستشفى الراسي وخلية الازمة وبلدية البيرة ناشدوا الاهالي الاقبال على تلقي اللقاح – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2021 - 20:14

مدير مستشفى الراسي وخلية الازمة وبلدية البيرة ناشدوا الاهالي الاقبال على تلقي اللقاح

منذ 1 ساعة 24 November، 2021
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لبنان

ناشد مدير مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا – عكار الدكتور محمد خضرين أهالي المنطقة، “الإقبال بكثافة لتلقي لقاح كورونا من أجل الوقاية والتخفيف من ارتفاع عدد الحالات”، مؤكدا أن “اللقاح متوفر في المستشفى الحكومي”، معلنا عن “ماراتون للقاح أسترازينيكا السبت المقبل”.

وشكر “وزارة الصحة العامة والمنظمات الدولية التي ساهمت إلى حد كبير في المساعدة لعلاج العديد من الحالات”، متمنيا على المستشفيات الخاصة “استقبال المرضى المصابين لعدم توفر أسرة لهم في المستشفى الحكومي”.

كذلك، ناشدت خلية الازمة وبلدية البيرة في بيان، “الجميع وخصوصا الذين لم يتمكنوا من أخذ اللقاح، التوجه فورا الى اقرب مركز، وقد توفر مكان في البلدة لتلقي اللقاح هو مركز الرعاية الاولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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