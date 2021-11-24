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November 24 2021 - 01:58

جورجيا.. العثور على جثة رجل أعمال مفقود في الجبال

منذ 2 ساعة 24 November، 2021
علم جورجيا
أخبار دولية - جورجيا

أفادت وسائل الإعلام الجورجية بأن فرق الإغاثة عثرت على جثة رجل الأعمال إيليا كوكايا المفقود في الجبال.
وتشير وسائل الإعلام إلى أن كوكايا لقي مصرعه أثناء صعوده إلى قمة جبل ديدايينا بالقرب من منتجع غوداوري الشتوي.
يذكر أن كوكايا (65 عاما) كان رجل أعمال معروفا في بلاده، حيث كان مؤسسا وأكبر مساهم لمصنع للسبائك الحديدية في مدينة زيستافوني. وهو أيضا مؤسس ومالك نادي “زيستافوني” لكرة القدم، بطل الدوري الجورجي الممتاز مرتين.
وكان كوكايا من هواة تسلق الجبال وصعد في الشهر الماضي إلى قمة جبل كيليمانجارو، أعلى قمة في إفريقيا (5895 مترا) على حدود كينيا وتنزانيا.

المصدر: إنترفاكس

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