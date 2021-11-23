العراق: القوات الامنية تلقي القبض على 7 إرهابيين في بغداد – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2021 - 19:52

العراق: القوات الامنية تلقي القبض على 7 إرهابيين في بغداد

منذ 1 ساعة 23 November، 2021
علم العراق
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت وكالة وزارة شؤون الشرطة في العراق الثلاثاء عن إلقاء القبض بسبعة إرهابيين خلال الـ48 ساعة الماضية في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان لها إن “مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت القبض على سبعة متهمين بالارهاب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب خلال الـ48 ساعة الماضية”.

وأضافت الوكالة ان “مفارز سيطرة الشعب وابو غريب الجديد القت القبض على متهمين اثنين بالارهاب في كل منهما، فيما القت مفارز سيطرة الانتصار وشاطىء دجلة والبوعيثة على متهم بالارهاب في كل منها”، واشارت الى انه “تم اقتياد المتهمين الى جهات الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون”.

المصدر: السومرية

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