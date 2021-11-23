ارتفاع اسعار الاستهلاك 16,42% خلال تشرين الاول – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2021 - 13:44

ارتفاع اسعار الاستهلاك 16,42% خلال تشرين الاول

منذ 6 mins 23 November، 2021
الاحصاء المركزي
لبنان

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الاول 2021، سجل ارتفاعا وقدره 16,42 % بالنسبة لشهر ايلول 2021. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 14,61%
– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 14,55%
– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 18,50%
– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 20,44%
– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 17,97%
– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 20,07%

وأشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الاول 2021 سجل ارتفاعا وقدره 173,57% بالنسبة لشهر تشرين الاول 2020. كما بلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر العشر الاولى من السنة 151,6%.

ولمزيد من التفاصيل دعت الى الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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