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November 23 2021 - 03:52

مركز المصالحة الروسي يعلن استشهاد 4 جنود سوريين بقصف المسلحين

منذ 1 ساعة 23 November، 2021
الجيش السوري
سورية - عربي وإقليمي

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا استشهاد 4 جنود سوريين وإصابة آخر بجروح جراء قصف المسلحين في 3 محافظات سورية.

وقال نائب رئيس المركز الروسي اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له يوم الاثنين، إن جنديا سوريا استشهد في محافظة إدلب بنيران قناص، وآخر في ريف حماة بإطلاق النار من رشاشات ثقيلة.

وفي ريف حلف استشهد عسكريان سوريا اثنان بنيران القناص، وأصيب عسكري آخر في إطلاق النار على مواقع الجيش السوري.

وأكد كوليت أن المركز الروسي للمصالحة يدعو قادة الجماعات المسلحة للتخلي عن الاستفزازات والانضمام إلى عملية التسوية السلمية في المناطق التي يسيطرون عليها.

المصدر: روسيا اليوم

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