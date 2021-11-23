إقفال مدرسة مشحا الرسمية عكار الثلاثاء بعد ثبوت إصابة 4 من أساتذتها بالفيروس المستجد

قررت ادارة مدرسة مشحا المختلطة الرسمية – عكار اقفال المدرسة احترازيا يوم غد الثلاثاء بعد ثبوت اصابة 4 من أساتذتها بفيروس كورونا المستجد. وظهور عوارض على عدد من التلامذة.

وقد تم ابلاغ الجهات الصحية و التربوية الرسمية بالأمر. وبوشر العمل على تحديد المخالطين المباشرين وإجراء فحوص الpcr لهم ولكل من تظهر عليهم عوارض. كما سيتم اتخاذ التدابير والإجراءات الصحية اللازمة للحد من انتشار الفيروس.

وفور ظهور نتائج فحوصات المخالطين سيبنى على الشيء مقتضاه لجهة المدة التي سيستمر فيها اقفال المدرسة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام