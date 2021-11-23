كورونا في أمريكا.. حصيلة ضحايا العام الجاري تجاوزت حصيلة العام الماضي

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا للعام الجاري في الولايات المتحدة، الحصيلة المسجلة لضحايا الجائحة في العام الماضي.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز، سجلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 770691 حالة وفاة بفيروس كورونا منذ انتشار الوباء.

وتشير البيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن العدد الإجمالي للوفيات في عام 2020 بلغ 385343، وهذا يعني أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 385348 حالة وفاة حتى الآن في عام 2021، مع إمكانية ارتفاع هذا العدد في الأيام والأسابيع المقبلة.

ووفقا للـCDC فإن حوالي 69% من سكان الولايات المتحدة تلقوا جرعة واحدة من اللقاح، بينما تم تطعيم 59% منهم بالجرعتين.

المصدر: وكالات