كورونا في أمريكا.. حصيلة ضحايا العام الجاري تجاوزت حصيلة العام الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 23 2021 - 02:06

كورونا في أمريكا.. حصيلة ضحايا العام الجاري تجاوزت حصيلة العام الماضي

منذ 2 ساعة 23 November، 2021
وفيات كورونا في اميركا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا للعام الجاري في الولايات المتحدة، الحصيلة المسجلة لضحايا الجائحة في العام الماضي.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز، سجلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 770691 حالة وفاة بفيروس كورونا منذ انتشار الوباء.

وتشير البيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن العدد الإجمالي للوفيات في عام 2020 بلغ 385343، وهذا يعني أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 385348 حالة وفاة حتى الآن في عام 2021، مع إمكانية ارتفاع هذا العدد في الأيام والأسابيع المقبلة.

ووفقا للـCDC فإن حوالي 69% من سكان الولايات المتحدة تلقوا جرعة واحدة من اللقاح، بينما تم تطعيم 59% منهم بالجرعتين.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة