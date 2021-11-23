12 قتيلا بهجوم على مخيم للنازحين في الكونغو – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 23 2021 - 02:06

12 قتيلا بهجوم على مخيم للنازحين في الكونغو

منذ 2 ساعة 23 November، 2021
619bcfef4236040b641e8a43
أخبار دولية - جمهورية الكونغو الديمقراطية

قتل ما لا يقل عن 12 شخصا خلال غارة نفذها مسلحون على مخيم للنازحين شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسب إحصاء رسمي، بينما تقول جماات غير حكومية إن القتلى بالعشرات

وأعلن متحدث باسم الجيش أن بين الضحايا 6 أطفال إضافة إلى امرأتين، وأوضح أن مقاتلين من ميليشيا “كوديكو” أغاروا على قرية “درودرو” في إقليم “إيتوري”، وذلك أثناء فرارهم من قوات الجيش.

بينما ذكرت بعض جماعات المجتمع المدني أن عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير، وقالت مؤسسة “كيفو سيكيوريتي تراكر”، التي ترصد أعمال العنف في الكونغو، إنه تم العثور على 107 جثث في تلك القرية، وقرى مجاورة.

وتتهم ميليشيا كوديكو، التي ينتمي معظم مقاتليها إلى جماعة ليندو العرقية، بالمسؤولية عن مقتل مئات المدنيين في منطقة “دجوجو” في إيتوري منذ عام 2019.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة