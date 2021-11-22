الذهب يعود للارتفاع مدعومًا بهذا السبب

انخفض الذهب في تعاملات صباح يوم الاثنين في آسيا، لكنه استقر بعد أن سجل أدنى مستوى له في ما يقرب من أسبوعين. ومع ذلك، ساعدت المخاوف بشأن الأرقام المرتفعة لحالات كوفيد-19 في أوروبا في الحد من بعض الخسائر في الذهب.

بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.26٪ لتصل إلى 1،846.80 دولار بحلول الساعة 11:17 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (4:17 صباحًا بتوقيت جرينتش). وارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، يوم الاثنين لكنه تراجع عن مستواه القياسي الذي سجله يوم الجمعة.

وعلى صعيد البنك المركزي، حذر رئيس البنك المركزي الألماني ينس ويدمان يوم الجمعة من أن التضخم قد يظل أعلى من 2٪ لبعض الوقت، ويجب على البنك المركزي الأوروبي تجنب أي التزام بإبقاء صنابير الأموال مفتوحة.

وفي إشارة إلى المعنويات، صرحت شركة إس بي دي أر جولد تراست (SPDR® Gold Shares (NYSE:GLD)) أن حيازاتها ارتفعت بنسبة 0.8٪ إلى 985 طنًا يوم الجمعة من 976.87 طنًا يوم الخميس. بينما انخفض الطلب على الذهب الفعلي في المراكز الآسيوية الرئيسية خلال الأسبوع الماضي. ومع ذلك، يتطلع التجار في الهند إلى موسم الزفاف القادم للحصول على زيادة طفيفة.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة، وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1025.33 دولار، والبلاديوم 0.7 بالمئة.

المصدر: Investing.com