مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأحد 21-11-2021

من حيثُ لم يَتوقعوا أتاهم ، من بابِ السلسلةِ المحاطِ باجراءاتٍ امنيةٍ مشددةٍ، خرجَ الشهيدُ فادي ابو شخيدم ، كاسراً كلَّ السلاسلِ التي تطوّقُ المسجدَ الاقصى. أطلقَ رصاصاتِه الصائبةَ على مَن يُسمَّونَ بحرسِ الحدودِ لتخترقَ أجسادَ خمسةٍ منهم ، وتصيبَ منظومةَ الحصارِ المطْبِقِ على البلدةِ القديمةِ والمسجدِ الاقصى في الصميم. الشيخُ الاستشهاديُ كانَ مهَّدَ لعمليتِه بوابلٍ من المواقفِ أطلقَها من على منبرِه ضدَّ من وصفَهم بأربابِ الظلمِ المعاصرِ المموَّلِ من أنظمةٍ خليجيةٍ بمالٍ نجسٍ وبحياكةٍ صهيونةٍ خبيثة.

الكيانُ الاسرائيليُ وصفَ الهجومَ بالخطيرِ جدا ، ومسؤولوه عبَّروا عن قلقهم من استخدامِ المنفِّذِ سلاحاً ناريا ، بعدمِ ظنِّ الاحتلالِ أن جُلَّ ما يمكنُ أن تقعَ عليهِ ايادي المقاومينَ في القدسِ هو السكين. فهل هو تغييرٌ لقواعدِ المواجهةِ مجددا؟

حزبُ الله اشادَ بالعمليةِ البطوليةِ مؤكداً أنها ردٌ طبيعيٌ على جرائمِ الاحتلالِ المتماديةِ بحقِ الشعبِ الفلسطيني، ورسالةٌ قويةٌ بأنَ ممارساتِه الارهابيةَ لن تبقى دونَ رد، وتأكيدٌ عمليٌ على عزيمةِ الجهادِ والمقاومةِ حتى تحريرِ الأرض.

في لبنانَ وعشيةَ ذكرى تحريرِ الارضِ من الانتدابِ الفرنسي، كلمةٌ لرئيسِ الجمهوريةِ عندَ الثامنةِ مساءً يتناولُ فيها الاوضاعَ الراهنةَ في البلادِ ، فيما الرئيسُ بري يدعو لتحصينِ البلدِ من الخطرِ الوجودي بتحصينِ القضاءِ بعيداً عن التسييسِ والإستنسابيةِ والكيديةِ.

اما المفتي قبلان فاكدَ انَ المحافظةَ على استقلالِ لبنانَ تكونُ بالقوةِ لا بالحيادِ كما حصلَ معَ هزيمةِ تل أبيب في لبنانَ والتكفيرِ في السلسلةِ الشرقيةِ، فالتجربةُ الأكيدةُ أنّ حيادَ النعاجِ لم يَمنع الذئابَ من افتراسِها، وفقَ المفتي قبلان.

المصدر: قناة المنار