الوزير بيرم وضع إكليلا من الزهر على ضريح الامير مجيد أرسلان في الشويفات

وضع وزير العمل مصطفى بيرم، لمناسبة عيد الإستقلال ال78، إكليلا من الزهر باسم الجمهورية اللبنانية على ضريح بطل الإستقلال الأمير مجيد أرسلان في مدينة الشويفات، بحضور رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، الشيخ نصر الدين الغريب ووفد كبير من المشايخ، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة السابق البروفسور رمزي المشرفية، الوزير السابق صالح الغريب، ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العميد المهندس وليد مشموشي، نائب حاكم مصرف لبنان بشير يقظان، قاضي المذهب الدرزي الشيخ نزيه أبو ابراهيم، قائمقام قضاء عاليه بدر زيدان العريضي، العقيد يوسف نجم، رئيس مكتب أمن خلدة العقيد بلال حوحو، رئيس شعبة التدريب في قوى الأمن الداخلي العقيد طرودي القاضي، رئيس دائرة مرفأ بيروت في الأمن العام المقدم داوود فياض، رئيس مركز أمن عام الشويفات الرائد زاهر عبد الصمد، رئيس مؤسسة الشيخ أبو حسن عارف حلاوي الشيخ حسان حلاوي، وفد من مشايخ وأبناء عشائر العرب في خلدة، قيادة الحزب الديمقراطي اللبناني، رئيس بلدية الشويفات زياد حيدر وأعضاء من المجلس البلدي ومخاتير المدينة، رؤساء بلديات عرمون فضيل الجوهري، بيصور نديم ملاعب، رويسة البلوط فضل زيدان، وشويا عصام الشوفي، نائب رئيس بلدية بعلشميه فادي أبي فراج، نائب رئيس بلدية البساتين فيصل رافع وعدد من البلديات، رئيس مجلس ادارة مستشفى الشحار الدكتور عادل سري الدين، وحشد من الفاعليات والحزبيين والمناصرين.

بعدها وضعت أكاليل لكل من: رئيس الحزب طلال أرسلان، مؤسسة الأمير مجيد أرسلان، مؤسسة النهضة التوحيدية، رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، الوزراء السابقين شرف الدين، المشرفية والغريب، القائمقام زيدان، الحزب الديمقراطي اللبناني، بلديات الشويفات، بيصور، عرمون، بعلشميه، البساتين وشويا ومخاتير الشويفات، المنتدى النسائي اللبناني، الكشاف الديموقراطي، ودائرتي المتن والشويفات في الحزب، وحدة القرية، والشهيدين رامي سلمان وسامر أبي فراج.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام