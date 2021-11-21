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November 21 2021 - 15:20

الخارجية الروسية: لقاء بوتين – بايدن قيد التحضير وأجندته هائلة

منذ 57 mins 21 November، 2021
ريابكوف
أخبار دولية - روسيا

أعلن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأحد، أن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن يتطلب تحضيرا جيدا وهو ما يجري في الوقت الحالي.

وفي تصريحات متلفزة قال ريابكوف اليوم الأحد إن أجندة اللقاء المرتقب “هائلة”، مضيفا: “لكن الاتصال يجب تحضيره جيدا كي يتحقق وهذا ما نقوم به”.

وذكر الدبلوماسي أن لدى الولايات المتحدة مطالبات عدة ضد روسيا، بما في ذلك بشأن أوكرانيا، مضيفا: “يجب أن نشرح لهم ماهية التطورات وكيفيتها وهذا ما نعتني به الآن”.

من جهته أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن موعد اللقاء بين بوتين وبايدن لم يتم تحديده بعد. وكان بيسكوف ذكر سابقا أن لقاء بين الرئيسين يمكن أن يجري قبل نهاية هذا العام، لكنه لم يستبعد عقده بعد حلول رأس السنة الجديدة.

المصدر: وكالة تاس

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