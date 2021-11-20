العالم ينتظر جائحة أفظع من “كوفيد-19”

الإنفلونزا هي العامل الممرض الأكثر احتمالا للتسبب في الجائحة التالية. يجب أن تتعلم البشرية من جائحة “كوفيد-19” الحالية للاستعداد لموجة المرض، وفقًا لتقرير صادر عن الأكاديمية الوطنية الأمريكية للطب.

وفقًا للعلماء، يمكن أن يكون حجم الوباء الجديد مشابهًا لوباء الإنفلونزا الإسبانية في 1918-1919. سوف يتسبب في أضرار أكثر من فيروس كورونا – قد يصل عدد الوفيات في جميع أنحاء العالم إلى 33 مليونًا. يتزايد خطر الإصابة بجائحة الإنفلونزا في العالم الحديث بسبب “التغيرات في الظروف العالمية والإقليمية التي تؤثر على الناس والحيوانات وطبيعة اتصالاتهم”.

التهديد الرئيسي في انتشار الفيروس هو نقص لقاحات الجيل الجديد. المشكلة حادة بشكل خاص في دول العالم الثالث. حث العلماء على البدء في تطوير عقاقير يمكن أن تنقذ الأرواح في المستقبل.

في كل عام، يتم تسجيل ما بين 3 و5 ملايين حالة إصابة بالإنفلونزا وما يصل إلى 650 ألف حالة وفاة في العالم. مع ظهور سلالة عدوانية من الإنفلونزا، يمكن أن ينمو هذا الرقم عدة مرات.

يمكن أن تحدث الإنفلونزا الموسمية ووباء الإنفلونزا التالي في أي وقت. وأكدت الأكاديمية: “يجب أن نكون مستعدين له”.

لا بد من الاستثمار في العلم وتقوية النظم الصحية لحماية الناس من آثار الوباء. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الدول إلى الاستعداد للتعاون العالمي لمكافحة انتشار الفيروس.

المصدر: سبوتنيك