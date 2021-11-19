قوى الامن: القاء القبض على شخص اضرم النيران على جبل خراج بلدات النفاخية – بافليه – دردغيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 19 2021 - 14:04

قوى الامن: القاء القبض على شخص اضرم النيران على جبل خراج بلدات النفاخية – بافليه – دردغيا

منذ 9 mins 19 November، 2021
قوى الامن
لبنان

صدر عن المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبـة العلاقات العامـة البلاغ التالي:” تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 17-11-2021 مقطع فيديو يظهر قيام شخص مجهول بإضرام النيران على جبل يقع في خراج بلدات النفاخية – بافليه – دردغيا.
على الفور، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، توصلت إلى تحديد هوية الفاعل وتوقيفه، ويدعى:
– س. ح. (مواليد عام 1969، لبناني)
بالتحقيق معه، اعترف أنه هو الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وأنه يعمل راع في بلدته والبلدات المجاورة، كما صرح أنه قام باشعال النيران على الجبل المذكور بهدف إبعاد الحشرات عن قطيع الماعز خاصته.تم تسليمه الى القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معه بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة