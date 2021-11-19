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November 19 2021 - 09:16

الحكومة البرازيلية: إزالة غابات الأمازون تسجل أعلى مستوى في 15 عاما

منذ 1 ساعة 19 November، 2021
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أخبار دولية - البرازيل

كشف تقرير للحكومة البرازيلية أن إزالة غابات الأمازون المطيرة قفزت 22% خلال عام في أعلى مستوى منذ 2006، ما ينفي تأكيدات الرئيس جايير بولسونارو الحد من الاستغلال الجائر للغابات.

وسجلت وكالة أبحاث الفضاء البرازيلية إزالة 13235 كيلومترا مربعا من أكبر غابة مطيرة في العالم في بياناتها التي تجمعها عبر الأقمار الصناعية من آب/أغسطس 2020 وحتى تموز/يوليو 2021، وهي مساحة تزيد 17 مرة تقريبا عن مساحة مدينة نيويورك.

وتأتي الزيادة على الرغم من جهود بولسونارو لإظهار أن “حكومته جادة في الحفاظ على غابات الأمازون، التي تعد حصنا لا غنى عنه في مواجهة تغير المناخ”.

وفي قمة الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو (كوب26)، قدمت الحكومة البرازيلية الموعد الذي تعهدت بأن تنهي إزالة الغابات بحلوله عامين إلى 2028، وهو هدف سيتطلب خفضا سنويا كبيرا في هذا الاستغلال.

المصدر: وكالة رويترز

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