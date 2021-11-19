الشرطة الأوغندية تقتل 5 أشخاص على صلة بتفجيرين في كمبالا

قتلت الشرطة الأوغندية ما لا يقل عن 5 أشخاص بينهم “داعية” على صلة بجماعة إرهابية مسؤولة عن تفجيرين انتحاريين وقعا الثلاثاء في العاصمة كمبالا.

وقتل أربعة رجال في تبادل لإطلاق النار عند بلدة حدودية قرب الكونغو فيما حاولوا العودة إلى أوغندا، وقتل الخامس وهو “داعية” يدعى محمد كيرفو في “مواجهة عنيفة” عندما داهمت قوات الأمن منزله خارج كمبالا، حسبما ذكر فريد إينانغا المتحدث باسم الشرطة.

وأضاف المتحدث أن قوات الأمن تبحث عن داعية ثان هو سليمان نسوبوغا، متهما الاثنين بدفع الشباب إلى الارهاب وتشجيعهم على الانضمام لخلايا سرية تشن هجمات عنيفة، وأن 21 مشبوها قيد الاحتجاز.

وجاء ذلك بعد تفجيرين وقعا الثلاثاء قتل فيهما أربعة مدنيين عندما نسف انتحاريون متفجراتهم في موقعين بكمبالا، ووقع تفجير منهما قرب مبنى البرلمان والآخر قرب مركز مزدحم للشرطة.

وتبنى تنظيم “داعش” الإرهابي تفجيري الثلاثاء، وقال إن أوغنديين نفذوهما.

المصدر: وكالات