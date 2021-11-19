الجيش الفرنسي يعلن “تحييد” 20 إرهابيا في النيجر بضربة جوية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2021 - 02:28

الجيش الفرنسي يعلن “تحييد” 20 إرهابيا في النيجر بضربة جوية

منذ 54 mins 19 November، 2021
الجيش الفرنسي
أخبار دولية - النيجر

أعلن الجيش الفرنسي أنه حيّد نحو 20 إرهابيا في النيجر بضربة جوية على بعد 1.5 كيلومتر من الحدود مع مالي بمنطقة نشاط تنظيم “داعش” الإرهابي في الصحراء الكبرى.

وقال المتحدث باسم أركان الجيش الفرنسي الكولونيل باسكال ياني، إن العملية غير دورية وتخللها استخدام مروحيات قتالية وطائرات مسيرة من نوع “ريبر” ضد مجموعة من نحو أربعين إرهابيا في منطقة الحدود بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وأشار إلى أن نحو عشرين مقاتلا حيدوا فيما تم تفريق الآخرين، ولا يحدد الجيش الفرنسي إجمالا ما إذا كان المقاتل المحيّد قد قُتل أو أصيب.

المصدر: وكالات

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