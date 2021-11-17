فياض عرض مع الواعر تفعيل التعاون بين وزارة الطاقة والفاو

التقى وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، على هامش الاجتماع الذي عقد اليوم في جامعة الدول العربية بالقاهرة، حول “ندرة المياه: تحدي التنمية المستدامة في المنطقة العربية”، المدير المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الفاو عبد الحكيم رجب الواعر.

وتطرق اللقاء إلى “تفعيل التعاون وتطويره بين وزارة الطاقة والمياه ومنظمة الفاو وربط المواضيع المتعلقة باستخدامات المياه بقطاع الزراعة والأمن الغذائي، بالتعاون أيضا مع قطاع الزراعة في لبنان وتقوية القدرة التنافسية في الزراعات التنافسية. وكذلك، التعاون في المشاريع المتعلقة بآثار تغيرات المناخ على قطاع المياه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام