مقتل ستة أشخاص وإصابة 33 آخرين في هجوم انتحاري بالعاصمة الأوغندية

أفادت وسائل إعلام أوغندية الثلاثاء عن مقتل ستة أشخاص، وإصابة 33 آخرين بجروح، في هجوم انتحاري بالعاصمة الأوغندية كامبالا.

وقال المتحدث باسم الشرطة فريد إينانجا، بحسب ما نقلت عنه قناة “إن بي إس” الأوغندية، إن “ستة أشخاص قُتلوا، بينهم ثلاثة انتحاريين، في التفجيرات الانتحارية التي شهدتها كامبالا اليوم”؛ مشيرا إلى أن عدد المصابين بلغ 33 شخصا على الأقل. وأضاف إينانجا، “هذه الهجمات تظهر بوضوح، أن القوات الديمقراطية المتحالفة المتطرفة، لا تزال لديها رغبة في تنفيذ هجمات دموية، باستخدام انتحاريين وعبوات ناسفة”.

ووقع انفجارين، صباح اليوم، بالقرب من مركز الشرطة الرئيسي، ومبنى البرلمان، ودار اليوبيل للتأمينات، في كامبالا. ويأتي الهجوم، بعد 22 يوما من هجوم انتحاري استهدف حافلة قرب كامبالا؛ وأودى بحياة شخصين على الأقل، وإصابة آخرين.

المصدر: سبوتنيك