عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 15-11-2021

العناوين

الأخبار:

ـ اليمن وحصاد مأرب: الإمارات تنسحب تحت التهديد

ـ أميركا تهدّد: المساعدات بعد الانتخابات

ـ مصرف لبنان يستأجر شقّة من الحاكم في باريس: «متران مربّعان» بنصف مليون دولار

ـ لبنان يحترق… بنار أبنائه

البناء:

ـ تطورات الساحل الغربي في اليمن تطرح مستقبل عدن بالتوازي مع مستقبل مأرب

ـ قطر تخلي المجال لتركيا بعد تراجع فرضية الوساطة لصالح محاولة ملء الفراغ

ـ بري يدعو للتحقيق في الحرائق وتعيين مأموري الأحراش: الطائفية أخطر الحرائ

الديار:

ـ مجزرة التضخّم مستمرة… والأرقام الرسمية لا تعكس حقيقة الأسعار

ـ عملية حذف الأصفار من العملة مقصلة مرعبة… عسى لا ندخل فيها

ـ معطيات جيوسياسية إقليمية مقلقة تتحكّم بمفاتيح الاقتصاد وتشلّه

الجمهورية:

ـ لبنان في مهب الحرائق السياسية والحرجيّة

ـ ميقاتي ودولة «الخراطة»

ـ رسائل بين عون وبري!

ـ مقترحات للمّ الشمل الحكومي.. وترقّب الحراك التركي – القطري

اللواء:

ـ أسبوع «فكفكة العقد» أو استمرار التآكل والإنهيار!

ـ الراعي يربط الشراكة الوطنية بالحياد.. والرياض: عودة العلاقات بإنهاء هيمنة الحزب

ـ ماراثون بيروت.. فسحة أمل في الزمن الصعب

ـ حريق هائل في مجمع مرائب في تل أبيب

النهار:

ـ كل الحرائق دفعة واحدة في الدولة الفاشلة

ـ بري يدعو عبر “النهار” للاحتكام إلى الدستور والقانون والقراءة في كتاب واحد

ـ مواقف نارية للراعي من “ذلّ تفرّج المسؤولين على فريق يعطل ويهدّد ويفرض ارادته على اللبنانيين”

الاسرار

البناء:

-قال مصدر وزاري إن لعنة حقائب المنتخبات الرياضية أصابت وزير الداخلية والصورة الرزينة التي رسمها لنفسه كقاض، فبعدما حاول أن يكحل صورته بإعلان تعقب محتويات حقائب المنتخب الإيراني وجد نفسه يعميها بالكشف عن محتويات عسكرية وأمنية لحقائب مرافقي المنتخب الإماراتي.

-قال وزير خارجية عربي سابق إن السباق إلى قمة الجزائر بين حكومتي أبو ظبي والدوحة قد بدأ من زيارة وزير خارجية الإمارات إلى دمشق وسيتواصل في المواجهات الدائرة في كل من السودان وليبيا وتونس، وأن الأزمة السعودية مع لبنان إشارة على أن التراجع السعودي قد بدأ من بيروت.

الجمهورية:

ـ نُقل عن مسؤول ماكينة إنتخابية لحزب تقليدي أنّ قيادته تنتظر إشارات للتفاهم مع حليف سابق، من أجل بناء تحالفات إنتخابية، لاستحالة التفاهم مع آخرين.

ـ نفت مصادر مطلعة على تحرّكات قيادي سياسي وحزبي علمها بمشروع زيارة إلى دولة على علاقة متوترة مع لبنان.

ـ تعتبر جهات سياسية أنّ عزل لبنان ستكون نتائجه بعكس الهدف منه، حيث أنّها سترميه في حضن دولة غير عربية.

اللواء:

-تمر علاقات مسؤول بارز مع حلفائه الطبيعيين بمرحلة من البرودة، بسبب التباعد بوجهات النظر حول معالجة الأزمة مع دول الخليج العربي، وملفات حساسة أخرى!

-يُعِد رئيس تيار سياسي مثير للجدل قائمة أولية بأسماء نواب من عدة مناطق ينوي إستبدالهم بمرشحين آخرين في الإنتخابات المقبلة… في حال جرت في موعدها الدستوري!

-تم تبريد الحملة التي إستهدفت موظفاً كبيراً غير مدني من قبل فريق سياسي مقرب للعهد، وذلك بعد عودة الأول من زيارة ناجحة لعاصمة مؤثرة بالقرار السياسي الرسمي!

النهار:

-عُلم أنّ حزباً قديماً يتجه للمرة الاولى إلى فصل النيابة عن الوزارة، واتخذ توجيهاً بذلك في خلال مؤتمره الأخير.

-يرفض عدد من المقاولين تسلم مشاريع جديدة من وزارة الاشغال ويلجأون الى مجلس الانماء والاعمار حيث المشاريع ممولة من الخارج وتقبض بدلاتها بالعملات الصعبة.

-قرر عدد من الصناعيين اللبنانيين نقل اعمالهم الى القاهرة ومسقط هروباً من صعوبات البلد وخوفا من اجراءات خليجية ورغبة في وسم انتاجهم بـ “صنع” في غير لبنان لتسهيل التصدير الى اسواق جديدة.

-تراجع الطلب على الايجار بعد تراجع الطلب على مبيع العقارات اذ تخلصت مصارف كثيرة من ديونها عبر مبادلتها بالشيكات وانقذ مودعون اموالهم بشراء عقارات وقضي الامر ما يرجح انخفاض الاسعار.

نداء الوطن:

ـ مع اقتراب ذكرى عيد الإستقلال عاد مراقب سياسي كان قريباً من رئيس الجمهورية للتذكير بأنه في 22 تشرين الثاني 2016 بعد أقل من شهر على انتخاب الرئيس ميشال عون ومع احتفاله الأول بهذه الذكرى عمد “حزب الله” إلى إقامة عرض عسكري في القصير في سوريا. المراقب اعتبر أن “الحزب” كان بدأ في أسر الجمهورية والرئيس الذي لم يقم بأي رد فعل، وبالتالي ما لم يفعله في بداية عهده لن يفعله في نهايته.

ـ لوحظ أن الهجمات المتبادلة بين نائب “التيار الوطني الحر” في جزين زياد اسود ونائب “التيار” السابق أمل أبو زيد قد انتقلت إلى أكثر من محطة تلفزيونية خصوصاً بعد الإستطلاع الإنتخابي الداخلي الذي أعطى لأبو زيد الأولية في جزين. وقد اعتبر مراقبون أن هجوم أسود على أبو زيد هو بسبب تهيّبه التهجم على رئيس “التيار” جبران باسيل الذي يقال إنه يدعم أبو زيد.

ـ عزوف نائب كسرواني في تكتل مسيحي بارز عن الترشح للدورة الانتخابية المقبلة سببه كما يكشف مطلعون هو خوفه من فوز منافسته على اللائحة نفسها.

المصدر: صحف