جيش العدو الإسرائيلي يطلق تمريناً عسكرياً واسعاً في الضفة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2021 - 12:06

جيش العدو الإسرائيلي يطلق تمريناً عسكرياً واسعاً في الضفة

منذ 39 mins 14 November، 2021
الضفة
عربي وإقليمي - كيان العدو

أعلن جيش العدو الإسرائيلي أنه سيجري في الأسبوع القادم تمريناً عسكرياً واسع النطاق في منطقة الجليل الأسفل بالضفة الغربية المحتلة. وأكد جيش الاحتلال على حسابه في “تويتر” الأحد أن التمرين القادم سينفذ بمشاركة قوات احتياط، ضمن إطار شهر رفع الاستعداد القتالي للقيادة الشمالية”، منبها “السكان المحليين أن التمرين سترافقه تحركات مكثفة للمركبات والقوات، مع سماع دوي انفجارات في المنطقة”.

ولفت الجيش إلى أن التمرين يجري وفق تخطيط مسبق كجزء من خطة التدريبات السنوية لعام 2021.

وكان كيان الاحتلال قد أطلق أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي تدريبات واسعة النطاق للجبهة الداخلية تعد الأولى من نوعها، وهي تحاكي سيناريو نشوب حرب شاملة ضد “حزب الله” في لبنان.

المصدر: روسيا اليوم

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