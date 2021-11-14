مصر تعلن عن ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا مع اقتراب الموجة الخامسة من الفيروس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 14 2021 - 00:00

مصر تعلن عن ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا مع اقتراب الموجة الخامسة من الفيروس

منذ 56 mins 13 November، 2021
مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا في مصر
عربي وإقليمي - مصر

علّقت وزارة الصحة المصرية على اقتراب دخول البلاد في الموجة الخامسة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعا بأعداد الإصابة بالفيروس بالفترة الأخيرة.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة في تصريحات لموقع “الوطن” إن “الوزارة حددت 27 مركزا لتلقي اللقاح المضاد لكورونا لخدمة المواطنين في كل المحافظات”.

وأضاف أن “هذه المراكز تم تخصيصها للمواطنين المتخلفين على الجرعة الثانية من اللقاح، أو في حال أخذ الجرعة الأولى في محافظة وموعد الجرعة الثانية قد حان وهو في محافظة أخرى”.

وعن اقتراب الموجة الخامسة للفيروس، أوضح أن “هناك ارتفاعا في أعداد الإصابات ولكن هذه الحالات معظمها حالات بسيطة ومتوسطة و85% منها في عزل منزلي، ولا تحتاج إلى الذهاب إلى المستشفيات والسبب في ذلك هو التطعيم”.

وتابع أنه في الموجة الرابعة للفيروس كان معدل الوفيات منخفضا، عكس الموجات الثلاث السابقة”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة