5 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون العدو الإسرائيلي

يواصل خمسة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون العدو الإسرائيلي رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 122 يوما.

والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس، هم: علاء الأعرج منذ 98 يوما، هشام أبو هواش منذ 89 يوما، لؤي الأشقر المضرب 34 يوما وعياد الهريمي المضرب عن الطعام منذ 52 يوما.

واكدت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” أن “الأسرى الخمسة يعانون أوضاعا صحية صعبة للغاية، خاصة الأسير الفسفوس الذي ما يزال يحتجز في مستشفى برزلاي ويعيش حالة من فقدان الوعي المتقطع، وعدم انتظام في دقات القلب، ووخزات في الصدر، وانخفاض في ضغط الدم وفي نسبة السوائل بجسمه، إضافة للأوجاع والآلام المختلفة، الأمر الذي يجعله عرضه لانتكاسة صحية مفاجئة”.

وأكدت الهيئة أنه “إذا بقي الحال على ما هو عليه، فإن ذلك سيؤدي إلى ضرر كبير على حالة الأسير الفسفوس الصحية، ويسبب له مشاكل في الكلى والقلب، والرئتين والجهاز العصبي”.

المصدر: فلسطين اليوم