السويد تتهم مسؤولين في شركة نفطية بالتواطؤ بجرائم حرب في السودان

أعلنت السويد أنه “تم توجيه اتهامات لمسؤولين اثنين تنفيذيين بشركة النفط السويدية “لوندين” بالتواطؤ في جرائم حرب ارتكبها النظام السوداني بين 1999 و 2003″ بحسب هيئة الادعاء في البلاد.

وخضع السويسري أليكس شنايتر، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الشركة ومسؤول العمليات، والسويدي ايان لوندين، الذي يرأس الشركة منذ عام 2002، للتحقيق منذ عام 2010، واعتبرا رسميا مشتبها بهما في عام 2016.

وقالت الهيئة في بيان: “يشتبه في تورطهما بجرائم حرب ارتكبها النظام السوداني آنذاك بهدف تأمين عمليات الشركة النفطية في جنوب السودان”.

وطالب الادعاء أيضا بمصادرة 1,4 مليار كرونر سويدي (160 مليون دولار)، تعادل الأرباح التي جنتها الشركة جراء بيعها عملياتها في السودان عام 2003.

ويشتبه بأن تكون شركة “لوندين بتروليوم” (لوندين اويل سابقا) “قامت بتمويل الجيش السوداني وبعض الميليشيات الذين طردوا خلال النزاع، السكان المحليين من مناطق في جنوب البلاد، حيث كانت الشركة تنوي التوسع”، حسب الهيئة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية