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November 11 2021 - 07:18

11 جريحا بانفجار قنبلة في جامعة بالكاميرون

منذ 17 mins 11 November، 2021
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أخبار دولية - الكاميرون

أصيب 11 طالبا بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة في جامعتهم بمدينة بويا جنوب غربي الكاميرون عاصمة إحدى المنطقتين الناطقتين بالإنكليزية، اللتين تخوض فيهما جماعات مسلحة تمردا انفصاليا.

وقال نائب عميد الجامعة هوراس نغومو مانغا في تصريح لإذاعة “سي ار تي في” الحكومية الكاميرونية، إن “العبوة الناسفة ألقيت من سطح مدرج الجامعة وسقطت على الأرض وانفجرت”.

وأضاف أن الانفجار “أسفر عن إصابة 11 طالبا بجروح، هم فتى وعشر فتيات”، مشيرا إلى أن حالتهم “مستقرة”.

ولم يذكر المسؤول الجامعي أي تفاصيل عن طبيعة العبوة الناسفة والجهة التي يحتمل وقوفها خلف الهجوم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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