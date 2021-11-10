الصحة اللبنانية: تسجيل 1004 إصابات جديدة بكورونا و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ تسجيل 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا​، ما رفع عدد الإصابات الإجمالية منذ انتشار الوباء في البلاد حتى اليوم إلى 648782 حالة”.

وفي تقريرها اليومي حول مستجدات كورونا، لفتت الوزارة إلى أنّه “تمّ تسجيل 1003 إصابات بين المقيمين وحالة واحدة بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 5 وفيّات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8561”.

وذكرت أنّ “عدد الحالات النشطة هو 9450″، لافتةً إلى أنّ “عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 17219”.

المصدر: موقع المنار