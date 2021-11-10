الصحة اللبنانية: تسجيل 1004 إصابات جديدة بكورونا و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 10 2021 - 17:44

الصحة اللبنانية: تسجيل 1004 إصابات جديدة بكورونا و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

منذ 34 mins 10 November، 2021
وزارة الصحة العامة
لبنان

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ تسجيل 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا​، ما رفع عدد الإصابات الإجمالية منذ انتشار الوباء في البلاد حتى اليوم إلى 648782 حالة”.

وفي تقريرها اليومي حول مستجدات كورونا، لفتت الوزارة إلى أنّه “تمّ تسجيل 1003 إصابات بين المقيمين وحالة واحدة بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 5 وفيّات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8561”.

وذكرت أنّ “عدد الحالات النشطة هو 9450″، لافتةً إلى أنّ “عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 17219”.

3983614_1636556806

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة