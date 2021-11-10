صور جديدة تظهر ذوبان جليدي في غرينلاند نتيجة الاحتباس الحراري

اظهرت صور جديد بثتها الاقمار الاصطناعية حجم الذوبان الجليدي في جزيرة غرينلاند نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وكان فترة توصلت دراسة إلى أن الطبقة الجليدية في غرينلاند، ثاني أكبر طبقة جليدية في الكوكب، تقترب من الوصول إلى نقطة اللاعودة مع استمرار الذوبان المتسارع فيها.وحذر خبراء في جامعة كوبنهاغن وجامعة القطب الشمالي في النرويج من علامات ذوبان مقلقة في هذه المنطقة، مشيرين إلى أن الغطاء الجليدي هناك قد يذوب بشكل كامل، مما قد يؤدي في النهاية إلى رفع مستوى مياه البحر بمقدار 7 أمتار.

ولم يتمكن الخبراء في هذه المرحلة من معرفة ما إذا كانت الطبقة الجليدية قد وصلت إلى نقطة خطيرة من الذوبان أم أنها ستصل إلى هذه المرحلة بعد عقود، لكن ارتفاع مستوى سطح البحر لبضعة أمتار أمر لا مفر منه.وفق الدراسة.

المصدر: مواقع