مصر.. اكتشاف جديد للذهب في الصحراء الشرقية

أعلنت شركة “ألتوس ستراتيجيز” للتعدين والتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية بمصر، عن اكتشاف جديد للذهب في الصخور الصلبة بالمنطقة.

ووفقا للشركة تم ذلك من خلال الاستكشاف الميداني مناطق جبل الشلول على مساحة 348 كم مربع، ووادي جندي على مساحة 696 كم مربع مشروعات بالصحراء الشرقية لمصر.

وأضافت الشركة في بيان لها إنها تمتلك 4 مشاريع للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية استطاعت الحصول عليهم من خلال مزايدة الذهب، التي أجرتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وأشارت الشركة إلى أنه تم اكتشاف 14 عملا يدويا من الذهب الصخري الصلب عبر مشروعين في مصر، يصل عرض الأعمال إلى 30 مترا وطولها 100 متر مع العديد من عمليات التنقيب الميكانيكية، وتم تأكيد أكثر من 50 عملية عمل للذهب الصخري الصلب عبر المشاريع حتى الآن، ولا يزال يتعين تقييم ما لا يقل عن 35 هدفا آخر للاستشعار عن بعد.

وقال ستيفن بولتون الرئيس التنفيذي لشركة Altus: “يسرنا أن نعلن أنه في أعقاب الاستكشاف الأخير الذي قام به الفريق الميداني المصري التابع للشركة، تم اكتشاف 14 عملًا من الذهب الصخري الصلب في مشروعي جبل الشلول ووادي الجندي، مع وجود 35 هدفًا إضافيًا لم تتم زيارتها بعد”.

وأضاف أنه في سبتمبر تم الإعلان عن اكتشاف 37 صخرة صلبة عبر مشروعي الذهب في جبل أم عرادة ووادي دبور، وتزيد هذه الاكتشافات الحديثة من العدد الإجمالي لأعمال الذهب الصخري الصلبة المكتشفة حتى الآن في مشاريعنا في مصر إلى 50.

المصدر: الوطن