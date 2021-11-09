بوشكيان: لا مساومة على تطبيق المواصفات والتزام الجودة في الانتاج – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2021 - 11:54

بوشكيان: لا مساومة على تطبيق المواصفات والتزام الجودة في الانتاج

منذ 9 mins 9 November، 2021
وزير الصناعة جورج بوشكيان
لبنان

ترأس وزير الصناعة جورج بوشكيان، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل مخصصة لدراسة آليات تطبيق مذكرة التعاون التي وقعها الأسبوع الماضي مع رئيس جمعية التجارة العادلة في لبنان المحامي سمير عبدالملك، بهدف تأمين الدعم للمصنعين اللبنانيين ومساعدتهم على تحديث صناعاتهم وتطويرها وتعزيز قدراتها الانتاجية والتنافسية والتصديرية.

وشارك في الاجتماع المدير العام للوزارة داني جدعون، والمديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس – ليبنور المهندسة لينا درغام، والمدير المالي والإداري في معهد البحوث الصناعية سليم كفوري، والمدير العام للجمعية فيليب عضيمي ومستشارو الوزير والجمعية القانونيون.

وأكد بوشكيان “إعطاء الأولوية للجودة وأنه لن يساوم في ما يتعلق بموضوع التزام تطبيق المواصفات وبجودة المنتجات”. وأوضح أن الوزارة” ستتخذ الإجراءات الرقابية اللازمة لتمكين الصناعة وزيادة الثقة بالمنتج اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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