ايران: منظومتا 15 خرداد ومرصاد أكدتا اقتدارنا الدفاعي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2021 - 16:08

ايران: منظومتا 15 خرداد ومرصاد أكدتا اقتدارنا الدفاعي

منذ 43 mins 8 November، 2021
منظومتا 15 خرداد
ايران - عربي وإقليمي

رأى مساعد قائد سلاح المضادات الجوية التابع للجيش الايراني العميد علي رضا الهامي أن “منظومتي 15 خرداد و مرصاد حققتا النجاح في إصابة الاهداف بدقة في مناورات ذوالفقار الجارية وأكدتا اقتدار التكنولوجيا الايرانية للجميع”.

وأشار الهامي، في تصريح صحفي على هامش المناورات الجارية في جنوب شرق ايران، إلى “المشاركة الواسعة لسلاح المسيرات بشكل واسع في المناورات الجارية”، موضحاً أن “استخدام مختلف انواع الطائرات المسيرة ذات المديات القصيرة والبعيدة وفق مهام ترتكز على تحديد الاهداف وتسجيل البيانات وتقويم المنظومات الدفاعية والقتالية، حيث استطاعت انجاز مهامها بنجاح ودقة”.

ولفت الى أن “القوات المشاركة في المناورات نجحت في تنفيذ مهمات صعبة في ساحة القتال، وفق التدريبات والتقويم النظري التي اكتسبتها في دورات التدريب العسكرية”.

المصدر: فارس

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