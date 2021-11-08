قاآني في بغداد: العراق بأمس الحاجة للتهدئة والحفاظ على الوحدة

وصل قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال اسماعيل قاآني الى العاصمة العراقية بغداد، حيث التقى رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومسؤولين وشخصيات عراقية. وأكد الجنرال قاآني خلال اجتماعاته مع الأطراف العراقية، أن “العراق اليوم في أمس الحاجة الى التهدئة والحفاظ على الوحدة والإنسجام الداخلي والإجتماعي ويجب تجنب أي عمل من شأنه أن يهدد أمن العراق”، كما شدد على “ضرورة الاستجابة لمطالب الناس والمعترضين على نتائج الانتخابات ضمن الأطر القانونية”.

وتأتي زيارة الجنرال قاآني الى بغداد بعد ساعات من إعلان الكاظمي أنه تعرض لمحاولة اغتيال بواسطة طائرات مسيرة مفخخة هاجمت منزله فجر أمس الأحد.

المصدر: قناة المنار