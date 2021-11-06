مبعوثا بوتين وبايدن للمناخ يبحثان في غلاسكو انبعاثات الميثان والتعاون الثنائي

أجرى مبعوثا الرئيسين الروسي والأمريكي الخاصين لشؤون المناخ جولة جديدة من المحادثات في مدينة غلاسكو، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ.

وأكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون المناخ رسلان إديلغيرييف، لوكالة “تاس” اليوم السبت، أن اجتماعه مع نظيره الأمريكي جون كيري جرى “في أجواء بناءة” وتناول انبعاثات الميثان والتعاون الثنائي بشأن المناخ والتوقعات من المؤتمر الحالي.

وأشار إديلغيرييف إلى أنه وكيري خلال اللقاء حددا خطوات أخرى يمكن اتخاذها في سبيل تطوير التعاون الروسي-الأمريكي بشأن المناخ، بناء على الإعلان المشترك الصادر في 15 يوليو الماضي بشأن الرد المشترك على التحديات المناخية.

ولفت مبعوث الكرملين إلى أن المضي قدما في هذا المجال سيتطلب المزيد من المشاورات بين الجهات المختصة في كلا الدولتين، مؤكدا أن هناك خططا لعقد لقاء آخر بينه وكيري في غلاسكو الأسبوع القادم.

المصدر: وكالات