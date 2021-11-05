مقتل 60 شخصا بهجوم على قرية جنوبي النيجر

ذكرت وكالة “رويترز” عن مسؤولين في النيجر، أن نحو 60 شخصا قتلوا بهجوم مسلح على قرية بنيبانغو جنوب غربي البلاد.

وقال المسؤول بالقرية زكاري كاريدغو إنه لا توجد معلومات تذكر عن الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء على منطقة نائية قرب الحدود مع مالي، مضيفا أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه.

وأوضح أن اشتباكا وقع وأن هناك خسائر في الجانبين، فيما أكد مسؤول آخر سقوط هذا العدد من القتلى.

ووقع الهجوم في منطقة اجتاحها ارهابيون مرتبطون بفصيل محلي تابع لتنظيم “عادش” الإرهابي الذي قتل مئات المدنيين في هجمات على المجتمعات الريفية هذا العام.

المصدر: وكالة رويترز